Actualitzada 23/02/2021 a les 11:18

Un estudi ha descobert com algunes cèl·lules tumorals s'escapen de la immunoteràpia, el que permetrà en un futur dissenyar nous assajos d'una manera més eficaç i seleccionar millor els pacients que es beneficiaran d'aquests tractaments. El treball, dirigit per l'investigador del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) Joaquín Arribas, ha descobert com les cèl·lules tumorals aconsegueixen escapar-se de la mort induïda pels limfòcits: mitjançant la interrupció de la via de senyalització d'interferó gamma. Això passa sobretot amb tumors sòlids. Fins ara es creia que aquest fracàs era a causa de la incapacitat de les cèl·lules T d'arribar a les cèl·lules tumorals.