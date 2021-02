Budó aposta per aixecar restriccions «poc a poc i amb prudència»

Actualitzada 23/02/2021 a les 14:33

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha apostat per aixecar restriccions però «poc a poc». Durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dimarts, posterior al Consell Executiu, Budó s'ha mostrat partidària de «poder avançar» però amb «prudència» per no haver de prendre mesures «més dures» en una quarta onada de la pandèmia del coronavirus.La consellera ha insistit que cal fer «tot el possible» per evitar aquesta situació de nova onada, alhora que ha defensat aixecar restriccions: «S'ha de poder fer, en la mesura del possible, però per no tornar enrere i frenar de cop». Budó ha reiterat que les decisions se seguiran prenent en funció de l'evolució de les dades de la covid-19, i a partir de criteris sanitaris.