Argimon constata la «reducció dràstica» de la mortalitat per covid en residències gràcies a la vacunació

Salut informa que aquesta setmana disposa de 140.830 dosis de vaccins per administrar

Actualitzada 23/02/2021 a les 17:53

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha constatat la «reducció dràstica» de la mortalitat per coronavirus en les residències arran de la campanya de vacunació. En roda de premsa ha apuntat que si s'extrapola les dades al global de l'any hi ha unes 2.500 defuncions per cada 100.000 habitants, amb unes 600 o 650 menys al mes gràcies a la vacunació. Amb tot, ha remarcat que aquests càlculs són «esbiaixats» perquè cal tenir en compte que ara el virus no té «tanta virulència» i a més se sap com gestionar i afrontar la pandèmia als centres. Per la seva banda, la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha explicat que aquesta setmana Salut disposa de 140.830 vaccins per ser administrats.