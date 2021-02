Queixes a les xarxes a Catalunya perquè es vacuna a gent jove abans que a gent gran

Han començat a vacunar-se a col·lectius de menor edat quan encara falten molts ancians per atendre

El procés de vacunació a Catalunya està aixecant una onada de queixes en les xarxes socials de persones que veuen com els seus pares o avis, majors de 60 anys i amb patologies, no estan rebent la vacuna mentre joves sans que no estan en contacte amb malalts sí que l'estan rebent per pertànyer a col·lectius inclosos en els essencials.A Catalunya s'ha començat a vacunar a policies, agents rurals, docents, podòlegs, fisioterapeutes, farmacèutics i altres professions considerades essencials, entre les quals no han entrat les caixeres dels supermercats o comerciants de mercats exposats al públic.També la setmana passada van començar a vacunar a persones majors de 80 anys que no viuen en residències.Això ha provocat que, per exemple, s'hagi vacunat ja a joves menors de 30 anys, entre ells a administratius que treballen en centres sanitaris sense contacte directe amb pacients, agents rurals que treballen a l'aire lliure o docents joves sense cap malaltia.«Em costa creure la poca prioritat que s'està donant als majors de 80 anys fora de les residències. Policies, docents de 30 i 40 anys rebent-les abans que els meus avis amb diversos factors de risc? De debò? Fa dies que ho penso i sincerament no li trobo sentit», ha comentat l'estudiant de la UPG Gerard Giménez.«Una altra població que estem abandonats som els malalts de risc, jo només em podré vacunar amb Pfizer o Moderna, però com sóc jove, tinc 47 anys, estic al final de la llista. La meva pregunta és: Arribaré a vacunar-me abans d'agafar-ho (el virus)? Estic tancada a casa però no visc sola, acabaré malament», lamenta Chelo Mateu.La professora i investigadora de la Universitat de Barcelona Gemma Marfany també ha explicat en les xarxes que té un pare amb 98 anys que no està en una residència i s'estranya que «ara tothom es vacuna i ja es programa a gent entre 45 i 55 anys», per la qual cosa pregunta: «Per a quan la vacunació per a les persones majors de 90 anys que tant ens fan sofrir per la seva fragilitat?. Al CAP em diuen que encara no toca».Salut ha explicat que els majors de 80 anys que no viuen en residències ja estan rebent la notificació dels seus ambulatoris per a vacunar-se amb Pfizer o Moderna i que el fet que la de AstraZeneca només es pugui administrar a menors de 55 anys condiciona que s'hagi començat a vacunar a col·lectius més joves, sempre dins dels considerats essencials.«Els menors de 55 anys poden rebre la vacuna d'AstraZeneca. I com més vacunats millor. Jo rebré abans la vacuna que els meus pares, que estan en la franja de 70 a 80 anys. És trist no poder fer res, depèn de les quantitats de cada vacuna», ha dit en Twitter Ester, una docent de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).Montserrat Baulenas també denúncia: «Nosaltres tenim pare i mare, de 97 i 95 anys i tampoc sabem res ni rebem cap resposta».Igualment Meritxell Ventura explica que el seu pare té 81 anys i viu en el barri de Sant Antoni de Barcelona, però el CAP encara no els ha cridat.El perfil de Corona-Dades, que ofereix dades epidemiològiques de la pandèmia i és un dels més seguits a Catalunya, amb 47.400 seguidors, també ha publicat el cas d'una mestra de 40 anys que ha estat citada per a ser vacunada avui i que no té cap patologia.«El pare i la mare de la mestra superen els 70 anys, amb patologies, i la data aproximada de vacunació és ????. Costa entendre aquest criteri. Molt», conclou el seu tuit l'empresari que dirigeix el perfil Corona-Dades.«El que més frustració em genera és saber que s'ha administrat Pfizer a tanta gent jove, fins i tot quan tenen menys risc que qualsevol caixer de supermercat o taxista, simplement pel fet d'estar mínimament relacionats amb sanitat», conclou Gerard Giménez.