Els manifestants que han respost a la setena convocatòria consecutiva a Barcelona en protesta per l'empresonament de Pablo Hasel han fet llançaments de vidres i pedres contra els Mossos, com en els dies anteriors, i han cremat alguns contenidors al carrer Girona amb Ronda Sant Pere, però els incidents de moment són menys importants que en dies anteriors. Els Mossos han dispersat els concentrats pujant a la vorera de Gran Via, provocant algunes corredisses. També han detingut dues persones per requeriments pendents. La manifestació ha començat a l'Arc de Triomf, ha baixat per Passeig Picasso, ha seguit per Marquès d'Argentera i ha pujat per Via Laietana. A la prefectura de Policia Nacional hi ha hagut una pluja d'ampolles de vidre.