Les vendes de la indústria a Catalunya cauen un 12,2% el 2020 per la pandèmia

Actualitzada 22/02/2021 a les 10:30

Les vendes de la indústria a Catalunya durant l'any 2020 van ser un 12,2% inferiors a l'exercici anterior per la crisi de la covid-19. Segons les dades provisionals publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la davallada a Catalunya va ser lleugerament superior respecte al conjunt de l'Estat, on la facturació de la indústria va caure un 11,7% en termes interanuals. No obstant això, els ingressos del sector a Catalunya durant el mes de desembre van créixer un 1,6% en comparació al mateix període de l'any passat, posant fi a nou mesos consecutius amb variacions negatives. A l'Estat, en canvi, els ingressos de les empreses industrials durant el mes de desembre van ser un 2,6% inferiors a l'exercici anterior.