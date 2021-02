La Plataforma de suport a Hasel fa una crida a no aturar «l'acció combativa» per demanar la seva llibertat

Consideren que l'Estat s'ha vist obligat a mostrar la seva cara «terrorista i violenta» per frenar les manifestacions

Actualitzada 22/02/2021 a les 14:18

La Plataforma Llibertat Pablo Hasel ha fet una crida a «l'acció combativa» de les persones que acudeixen a les manifestacions per demanar la llibertat del raper. En aquest sentit, demanen que s'assisteixi a les assemblees i convocatòries que hi haurà els propers dies per «organitzar la ràbia» ja que consideren que no se'ls pot recloure a casa i que la inacció els condemni davant el que fa «l'Estat criminal». En el marc d'una roda de premsa al davant del Centre Penitenciari Ponent, on es troba pres Hasel, la seva advocada, Alejandra Matamoros, ha lamentat la campanya de desprestigi contra el raper després de la seva detenció dilluns passat i ha recordat que la condemna per agredir un policia local de Lleida no és ferma.