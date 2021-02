Els Mossos preveuen tancar en breu la investigació de l'actuació en la zona on una jove va perdre un ull

Molinero ha manifestat no tenir «cap prejudici» en dir que aquesta darrera actuació s'hauria d'haver fet diferent un cop analitzat què va passar, on un grup de manifestants van quedar encapsulats. Tot i això, ha apuntat que cal situar-se en el moment concret de l'actuació i que ara és fàcil fer una anàlisi posterior. «Treballarem perquè no es tornin a produir situacions com aquestes», ha manifestat.D'altra banda, ha expressat la seva preocupació per la situació, després de gairebé una setmana d'aldarulls. Ha afegit que diferencien «clarament» aquests de la manifestació «absolutament pacífica» que s'ha produït cada dia i que desencadena en dos escenaris «diferents».En aquest context, ha reconegut que és «pràcticament impossible trobar interlocutors vàlids» per aturar els aldarulls que es produeixen després de les mobilitzacions.Amb tot, Molinero també ha mostrat la seva preocupació perquè els Mossos se situïn a l'eix del debat i ha afirmat que intenten «defugir del soroll i de la polèmica». «No ens pertoca entrar-hi ni prendre-hi part», ha dit. El comissari ha afirmat que la funció dels agents és exercir «amb el màxim rigor possible» la seva tasca per evitar els aldarulls.