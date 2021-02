El director dels Mossos admet que els perfils diversos en les manifestacions dificulta la tasca policial

Ferrer ha demanat no posar el focus en la policia com si fos el problema, quan, al seu parer, és la «solució». Segons ell, quan els Mossos han d'actuar és perquè el sistema ha fallat. A més, ha recordat que hi ha 109 detinguts i 91 agents ferits, el que demostra «el nivell de violència» que el cos ha hagut d'afrontar.En el cas concret de dissabte a Gran de Gràcia, ha recordat que passeig de Gràcia havia quedat «arrasat» pel pillatge i el vandalisme, i el dispositiu intenta empènyer els grups «violents» cap a dalt. Quan arriben a Gran de Gràcia, ha continuat, seguien protagonitzant incidents, amb llançament d'objectes i crema de contenidors. Ha demanat no quedar-se en la foto fixa, però també ha admès que les imatges no li van agradar i s'han demanat informes per avaluar l'actuació. «Aquelles imatges són dures i no ens agraden, perquè segurament s'hagués pogut fer millor», ha dit.