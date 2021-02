CCOO i UGT alerten que la bretxa salarial disminueix a un ritme molt lent, accentuat per la pandèmia

Els sindicats reclamen acabar amb la bretxa del 22% a Catalunya, coincidint amb el dia europeu per la igualtat salarial

Actualitzada 22/02/2021 a les 16:45

CCOO i UGT alerten que la bretxa salarial disminueix a un ritme molt lent, accentuat per culpa de la pandèmia. La covid-19 ha magnificat les desigualtats estructurals i laborals entre homes i dones, que s'ha fet visible sobretot en els serveis essencials, un dels sectors més afectats per la pandèmia i que més presència femenina tenen. Segons les últimes dades disponibles del 2018, la bretxa salarial a Catalunya és del 22,2%, és per això i coincidint amb el dia europeu per a la igualtat salarial que els sindicats reclamen mesures específiques a les empreses i de caràcter social per acabar amb la bretxa retributiva.