Actualitzada 22/02/2021 a les 13:00

Els investigadors del grup BIOCOM-SC de la UPC han alertat aquest dilluns que el ritme de baixada de les UCI és massa baix, «en la banda pitjor de les previsions». La disminució està per sota del 10% setmanal i després de tres setmanes només han baixat un 20%. La baixada en l'ocupació de plantes i els nous ingressos, en canvi, baixen com era esperat. Expliquen que en tres setmanes s'han alliberat un terç dels llits. «Lent, però clarament millor que les UCI», han afegit des de BIOCOM-SC, que han alertat que en aquests moments és «imprescindible» que no hi hagi pujada de casos.