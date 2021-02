Baixen a 976 els grups escolars confinats (-163) i a 23.870 les persones en quarantena (-3.573)

Els grups escolars confinats per covid-19 són 976, 163 menys que en el darrer balanç, segons dades del Departament d'Educació. Representen l'1,36% dels aproximadament 72.000 grups. Hi ha 23.870 persones confinades, 3.573 menys que en el darrer balanç: 22.632 alumnes (-3.388), 1.152 docents i personal d'administració i serveis (-180) i 86 de personal externs (-5). Els positius acumulats són 54.609, 515 més que en el balanç anterior. Es registren 2.352 positius als centres educatius els darrers deu dies. Hi ha un centre tancat, la Llar d'infants l'Oreneta, a la Bisbal del Penedès (Baix Penedès). Representa el 0,02% del total. A més, hi ha 601 centres amb algun grup confinat, l'11,78% del total de 5.104 centres.