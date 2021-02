Aragonès defensa els Mossos i crida a la calma: els aldarulls «no són llibertat d'expressió ni de manifestació»

El màxim responsable del Govern ha reconegut que la societat viu «moments difícils» i que la pandèmia provoca un «esgotament important» entre la població. Ha advertit que d'aquesta situació «no en sortirem amb enfrontaments, contra edificis, treballadors públics ni establiments que són el lloc de treball de molta gent».L'executiu català ha volgut mostrar suport als treballadors públics de Mossos i policies locals que garanteixen «drets i llibertats a Catalunya». Ha apuntat que si s'han produït situacions incorrectes o males pràctiques s'investigaran d'acord amb el protocol establert.Tot i això, Aragonès ha fet una defensa de la llibertat d'expressió i de manifestació i ha demanat no criminalitzar les persones que exerceixen «legítimament» el dret. Després de fer una crida a la calma, ha demanat que les concentracions siguin «pacífiques».El conseller d'Economia i Hisenda ha assegurat que respecta la llibertat d'expressió de tothom i que quan es fan manifestacions pacífiques han de tenir el suport de tothom. Ha apuntat, però, que els grups minoritaris que fan pillatges durant els aldarulls «no tenen res a veure» amb els que defensen la llibertat de Hasel.També s'ha dirigit als partits polítics i els ha demanat «responsabilitat». Ha apuntat que cal abordar amb «serenor» i «determinació» els origens del «malestar» que hi ha en els sectors socials representats a les manifestacions. «Cal treballar per evitar la precarietat i revertir desigualtats. Oferir perspectives de futur i igualtat d'oportunitats», ha destacat.Sobre el model policial català, Aragonès ha apuntat que els Mossos són una policia «democràtica» i que cal aprofundir en aquest model. Tot i això, ha dit que caldrà «posar al dia» aquelles qüestions que després d'anys de crisi calgui revisar. Això, ha dit, ho haurà de decidir el futur Parlament sorgit de les eleccions del 14-F.Ha defensat que les decisions que es prenen en els operatius policials son decisió dels tècnics i ha demanar «no barrejar» en ser preguntat si el model policial ha de ser clau en la negociació del futur Govern. De fet, ha apostat perquè la gestió dels aldarulls no es converteixi en un «joc polític» i un «pim pam pum polític». El republicà ha avalat que existeixi la unitat especialitzada en antiavalots.D'altra banda, després que el PSC hagi demanat la seva compareixença a la Diputació Permanent del Parlament per parlar dels aldarulls, Aragonès ha dit que mai té cap problema per donar explicacions a la cambra catalana. Segons ha apuntat, compareixerà al Parlament quan ho acordin des de l'ens.