Un grup de persones ha apedregat aquest diumenge una vintena de cotxes des d'un pont de la C-58. Tal com ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN, els fets s'han produït al voltant de les sis de la tarda, quan els vehicles estaven circulant per aquesta autovia, a l'alçada del barri barceloní de Torre Baró. Els afectats – que no han pogut identificar els responsables – n'han informat al cos dels Mossos d'Esquadra. Aquest ha obert una investigació per aclarir els fets.