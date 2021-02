Un arbre cau per la ventada a l'Hospitalet de Llobregat i afecta tres cotxes

Els Bombers reben una cinquantena d'avisos a Catalunya pel vendaval, que bufa de llevant amb ratxes d'entre 60 i 80 km/h

Actualitzada 21/02/2021 a les 18:25

Un arbre de grans dimensions ha caigut per la ventada a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i ha afectat tres turismes. La incidència ha passat pels voltants de les 14.30 hores d'aquest diumenge al carrer de l'Estronci, al barri de Can Boixeres, i no ha provocat ferits.Els Bombers de la Generalitat han rebut ja més d'una cinquantena d'avisos pel fort vent arreu de Catalunya, la majoria concentrats a les regions d'emergències de Tarragona (19) i Sud (21). Gran part de les sortides són per retirar elements inestables de façanes o de la via pública (antenes, tendals, tanques o pals elèctrics). El vent de llevant bufa amb ratxes d'entre 60 i 80 km/h en nombroses comarques de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el litoral central.