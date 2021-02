Sàmper, sobre la càrrega a Gràcia: «Es va fer un mínim ús de la força durant un minut i no hi va haver cap lesionat»

El conseller d'Interior lamenta que s'ha quedat «molt sol» en la condemna dels actes de violència als carrers

Actualitzada 21/02/2021 a les 11:11

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha valorat l'encapsulament i càrrega al carrer Gran de Gràcia de Barcelona en la cinquena jornada de protestes i disturbis per l'empresonament del raper Hasel. «S'estava intentant evitar els actes vandàlics i de pillatge com a passeig de Gràcia. Es va fer un mínim ús de la força durant un minut, i tinc entès que no hi ha haver cap lesionat», ha explicat Sàmper aquest diumenge als micròfons de Rac1.El conseller d'Interior ha reconegut que va sentir «impotència» durant els actes de vandalisme i pillatges al passeig de Gràcia i ha lamentat que s'ha quedat «molt sol» en la condemna dels actes de violència als carrers. «Els aldarulls i el que hem viscut aquesta setmana no són dret de manifestació».