Sàmper diu que Interior i els sindicats dels Mossos tenen una «voluntat unànime de millora» i «autocrítica»

Actualitzada 21/02/2021 a les 13:42

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat aquest diumenge que la reunió amb els sindicats de Mossos ha permès constatar una «voluntat unànime de millora» i «autocrítica» tant a Interior com al propi cos. Després de la trobada, Sàmper ha dit que la conversa ha estat «molt positiva, franca, oberta i sincera» després d'una setmana amb episodis de «violència extrema».El conseller ha explicat als representants dels Mossos que la seva intenció és que «qualsevol reforma del model d'ordre públic es porti al terreny del Parlament». Segons Sàmper, és «possible i necessari» fer el debat i s'ha apuntat que «la policia no ha de fer res més que exercir el que l'entorn li demana, i aquest entorn considera que l'ordre públic s'ha de reformar».Sàmper ha dit que ha expressat la seva confiança al cos de Mossos d'Esquadra i que creia que ells també l'han expressant en el Departament d'Interior.Totes dues parts s'han emplaçat a treballar de forma conjunta per intentar que els escenaris de violència d'aquestes jornades durin «el menys possible» i poder «retornar la tranquil·litat als carrers». «És el que vol la ciutadania, Interior i el cos de Mossos», ha dit Sàmper.El conseller d'Interior ha dit també que el debat sobre l'ordre públic «no es pot fer en una, dues o tres setmanes», sinó que calen mesos i molts experts per «debatre amb serenitat i tranquil·litat» un cop s'hagi constituït el nou Parlament. Sàmper ha recordat que la petició per debatre el model d'ordre públic té el suport de 82 diputats de la CUP, Comuns, ERC i JxCat.