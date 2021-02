Més d'una vintena d'aparadors destrossats i botigues vandalitzades al Passeig de Gràcia

Molts curiosos passejaven aquest matí per l'emblemàtica via de la capital catalana sorpresos amb els efectes dels disturbis. A la botiga de Versace, operaris treballaven amb fustes als aparadors, mentre que la persiana de la joiera Rolex té una pintada on es llegeix «Llibertat Pablo Hasel». En altres parets del Passeig de Gràcia hi ha també pintades amb lemes com «Mort a la policia» o «Que caiguin els murs».Segons fonts municipals, els 39 contenidors cremats dissabte tenen un cost de 58.500 euros. La feina dels equips de neteja, recollida de residus i retirada de contenidors suma 30.950 euros addicionals i la que caldrà per reparar els paviments afectats n'afegeix 40.000 més. En total, 129.450 euros de cost només per la nit de dissabte. Divendres, l'Ajuntament va xifrar la despesa pels aldarulls d'aquella nit en 160.000 euros.Es desconeix per ara, però el cost per al sector privat, tenint en compte que en les protestes de dissabte a la nit es van multiplicar els assalts a establiments comercials o bancs. La patronal Foment del Treball ha reunit aquest diumenge el sector comercial i de la restauració per avaluar els aldarulls.