Actualitzada 21/02/2021 a les 22:30

Un grup reduït de manifestants ha tirat escombraries, ampolles de vidres, restes de menjar i petards contra el cordó policial dels Mossos d'Esquadra que aquest diumenge al vespre protegeix la Prefectura Superior de la Policia Nacional a Via Laietana. La tensió creix al centre de Barcelona en la sisena nit de protestes contra l'empresonament de Pablo Hasel. El gruix dels manifestants, però, estan a la zona superior de Via Laietana i Urquinaona, on l'ambient és tranquil i sense disturbis. La protesta ha començat a l'estació de Sants, des d'on els manifestants han anat caminant fins al centre de la ciutat.