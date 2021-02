La Plataforma de suport a Hasel convoca accions de protesta a Lleida durant tota la setmana per demanar la llibertat del raper

A partir de dilluns faran piquets informatius i dissabte hi ha prevista una nova manifestació a Lleida

Actualitzada 21/02/2021 a les 19:15

La Plataforma Llibertat Pablo Hasel va anunciar durant la manifestació d'aquest dissabte a Lleida noves accions de protesta per demanar l'alliberament del raper. A l'inici de la marxa, membres de la plataforma van repartir fulls on s'indicava que, a partir d'aquest dilluns i fins divendres, s'organitzaran grups de treball a diversos punts de la ciutat per donar a conèixer la situació que viu el raper. Igual que la setmana passada, dijous han convocat una nova assemblea oberta a la plaça Maria Aurèlia Capmany, al barri de Balàfia, per decidir noves accions per donar resposta a l'empresonament de Hasel, i dissabte vinent també hi ha prevista una nova manifestació.