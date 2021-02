Joel Joan sobre Joan Ollé: «Dono fe que em va maltractar psicològicament fins arribar a l'insult i l'agressió verbal»

Una vintena de testimonis han denunciat al diari 'ARA' casos «d'assetjament sexual i abús de poder» a l'Institut del Teatre. El rotatiu publica un ampli dossier amb testimonis d'alumnes que apunten que en els últims 30 anys hi ha hagut una sèrie de professors que «han abusat del seu poder davant dels estudiants amb comentaris humiliants i de caràcter sexual, fins i tot assetjant-los i en algun cas abusant-ne sexualment amb tocaments». El diari també parla d'un «maltractament psicològic reiterat i estructural» i d'una situació sense «fets aïllats» que afectaria una dotzena de professors però, sobretot, Joan Ollé.L'Institut del Teatre ha expressat aquest diumenge la seva «més absoluta repulsa» i ha afirmat que té la voluntat d'aclarir-los «amb la màxima celeritat i contundència». En aquest sentit, obrirà una investigació de la Comissió de Prevenció i d'Investigació d'Assetjaments prevista en el seu Protocol per emetre un informe vinculant sobre les mesures que cal prendre. A més, precisament, analitzarà «la continuïtat» com a docent d'Ollé.