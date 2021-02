Illa reivindica la seva victòria electoral i emplaça ERC a triar entre la seva formació i la de JxCat

El candidat del PSC creu que el partit liderat per Laura Borràs incorpora plantejaments «de dretes» i «xenòfobs»

Actualitzada 21/02/2021 a les 19:37

El cap de llista del PSC el 14-F, Salvador Illa, ha reivindicat de nou la seva victòria electoral, emplaçant ERC a triar amb qui vol formar Govern. En una entrevista a la 'Vanguardia' ha insistit que els republicans han d'escollir entre la seva formació i la de JxCat, un partit que incorpora plantejaments «de dretes» i «xenòfobs». Així, Illa considera que «no s'entendria» que la formació, encapçalada per Laura Borràs, formes part d'un Govern d'esquerres.Illa es mostra decidit a presidir, malgrat que no disposa dels avals necessaris per tirar endavant la seva investidura. «Parlaré amb tothom excepte Vox, la resta de partits han de veure què fan», ha subratllat.