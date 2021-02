Els sindicats de Mossos esperen que els polítics «deixin d'instrumentalitzar» el cos per «desgastar el govern de torn»

Les organitzacions reclamen al conseller les «eines necessàries» per a «dispositius d'ordre públic amb total garantia»

Actualitzada 21/02/2021 a les 17:01

Els sindicats de Mossos d'Esquadra esperen que els partits polítics «deixin d'instrumentalitzar» el cos com una «pedra llancívola» per «desgastar el govern de torn», després de reunir-se amb el conseller d'interior, Miquel Sàmper, en una setmana en què les protestes per l'empresonament de Pablo Hasel han acabat amb desordres públics en diverses ciutats de Catalunya i l'actuació policial s'ha vist molt qüestionada.«El cos de Mossos té la sensació que està sol davant d'uns fets que considerem gravíssims. Estem patint una extrema violència», ha afirmat Pere Garcia, portaveu de SAP-FEPOL en representació de tots els sindicats. També demanen les «eines necessàries» per a dispositius d'ordre públic amb «total garantia, tan física com jurídica».En una atenció als mitjans de comunicació a la sortida de la reunió amb el conseller d'Interior, els sindicats han explicat que han acceptat les disculpes de Sàmper a les organitzacions i al col·lectiu per declaracions que «no han estat ben interpretades pel contingut o pel moment».Així ho ha indicat el portaveu de SAP-FEPOL Pere Garcia, que ha parlat en nom de tots els sindicats amb representació al cos i que són els que han assistit a la trobada, on també hi havia representants de la cúpula del cos, amb el cap, el major Josep Lluís Trapero, i el número 2, Ferran López. El conseller també els hauria traslladat la predisposició a treballar en pro de les demandes que li han exposat, ha explicat Garcia.Segons els sindicats, en la reunió han analitzat per què hi ha un ambient «tan crispat» dins del cos, tal com van indicat de forma conjunta en un comunicat. «No estem veient per part de tot el sector polític un suport ampli ni una condemna àmplia als fets que està patint el cos de Mossos d'Esquadra en els darrers dies», ha afirmat Garcia. Els sindicats denuncien que els Mossos estan patint una «extrema violència», com es va veure a la comissaria de Vic, entre altres episodis, ha dit.Els sindicats troben difícil arribar a acords amb els actuals titulars d'Interior tenint en compte que s'ha de formar un nou Govern i, per tant, d'aquí a uns dies hi podria haver uns altres responsables de la conselleria.Amb tot, els sindicats han volgut traslladar a Sàmper que la resolució del Parlament que va prohibir les bales de goma, el 2013, establia altres obligacions que no s'han desplegat, com una llei catalana de l'espai públic o revisar el protocol amb els mitjans de comunicació. «S'han desenvolupat les qüestions que posen en la picota el cos de Mossos, com el NOP, però no aquelles que protegeixen el cos i els seus membres», sostenen els sindicats.