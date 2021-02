Cs acusa Aragonès «d'amagar-se» i a l'independentisme «d'encoratjar» els aldarulls amb un discurs «incendiari»

«I els Mossos també sofreixen el menyspreu dels que haurien de defensar-los», ha continuat Martín Blanco, que ha afegit com des del Govern «en comptes de defensar-los, els posen a la diana». «Els Mossos ens defensen a tots i són els que protegeixen els nostres drets i llibertats, és inadmissible que des de la Generalitat se'ls qüestioni i s'estigui encoratjant les protestes», ha insistit el diputat de Cs, que finalment ha volgut recordar l'efemèride del Dia Mundial de la Llengua Materna. «Un dret, el d'estudiar en la llengua materna, que s'està vulnerant sistemàticament a Catalunya per la Generalitat», ha apuntat Martín Blanco.«És inadmissible que a Catalunya no hi hagi un sistema bilingüe o trilingüe en el quals els nens puguin educar-se en català, castellà o anglès», ha conclòs el diputat de Cs.