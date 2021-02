Almenys vuit persones detingudes en la sisena nit de protestes a Barcelona que acaba amb actes vandàlics i robatoris

El gruix dels manifestants, però, es trobava a la zona superior de Via Laietana i Urquinaona, on l'ambient era tranquil i sense disturbis. Els aldarulls han començat quan un grup de persones ha iniciat un seguit de llançaments a la policia. També han arrancat senyals de trànsit i els han llançat contra els agents. Aquests han avisat per megafonia als manifestants, i en veure que no desistien, han actuat dissolent la protesta.Així, els agents han escombrat els manifestants per Via Laietana amb dos cordons policials i diversos furgons. Els participants han reculat en direcció a la plaça Urquinaona i s'han produït algunes corredisses.Paral·lelament, un grup d'agents s'ha situat prop del Palau de la Música per evitar que els manifestants s'hi apropessin. Durant les protestes del dissabte passat, algunes persones van tirar pedres a la façana de l'edifici i en van trencar els vidres. En aquesta zona hi ha cremat un foc.Pel que fa a les barricades, segons fonts policials, alguns manifestants n'han fet a carrer del Consell de Cent i també a Rambla Catalunya. Mentrestant un grup de persones violentes han trencat els vidres d'un establiment de roba del Passeig de Gràcia i hi estaven robant.