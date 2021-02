Vilalta (ERC): «Seria lògic que la presidència del Parlament recaigués en Junts, però encara és prematur»

Artadi reclama a ERC un «acord més sòlid» al Govern que no es limiti a un «repartiment de conselleries»

Actualitzada 20/02/2021 a les 13:15

La secretària general adjunta, Marta Vilalta, ha valorat en positiu la reunió amb Junts i ha trobat raonable que aquesta formació pugui encapçalar el Parlament si Aragonès lidera la Generalitat. «Seria lògic que la presidència del Parlament recaigués en Junts, però encara no n'hem parlat i és prematur. Tot està lligat a les negociacions», ha comentat Vilalta aquest dissabte a Catalunya Ràdio. «La conclusió més clara que les forces independentistes hem tret del 14-F és que ens hem d'entendre per formar un Govern de màxims, fort i estable», ha recalcat la portaveu d'ERC.Per la seva banda, la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, també ha apostat per un «acord més sòlid» amb ERC al Govern que vagi més enllà del «repartiment de conselleries».