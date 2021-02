Un caçador ferit greu pel tret d'un company a La Vansa i Fórnols, a l'Alt Urgell

L'home, que ha patit ferides greus a les dues cames, ha estat evacuat en helicòpter a l'Hospital Arnau de Vilanova

Actualitzada 20/02/2021 a les 18:52

Un caçador ha resultat ferit greu aquest dissabte al matí en rebre un tret d'un company al terme municipal de La Vansa i Fórnols (Alt Urgell). El tir, que ha estat fortuït segons els Mossos d'Esquadra, ha impactat contra les dues cames de la víctima. Els fets han passat cap a tres quarts d'onze del matí. Fins al lloc s'ha desplaçat un helicòpter de rescat de Bombers de la Generalitat i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha evacuat l'home fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.En l'accident també hi ha treballat una ambulància del SEM i agents de la policia catalana, que han obert una investigació per esclarir els fets. Segons Mossos, tot i que el caçador ha resultat ferit greu, «no es tem per la seva vida».