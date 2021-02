Solé exigeix per carta al govern espanyol que el sistema actual de vot exterior no segueixi «ni un dia més»

El conseller d'Acció Exterior lamenta que el vot pregat vulnera drets fonamentals de milers de catalans

Actualitzada 20/02/2021 a les 11:51

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha enviat una carta al ministre espanyol d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per denunciar les enormes dificultats per votar dels catalans que viuen a l'estranger. El 14-F només van poder votar un 4,2% dels catalans que viuen fora, un rècord de mínims històric que segons Solé no s'hauria de repetir. «El sistema actual de vot exterior no pot continuar vigent ni un dia més», afirma el conseller a la seva carta, ja que creu que és una «vulneració de drets fonamentals evident». En aquest sentit, el conseller remarca que «cal que l'executiu espanyol compleixi d'una vegada el seu compromís electoral i derogui el vot pregat».