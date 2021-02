Rufián (ERC): «Culpar als joves dels disturbis és donar vots a la ultradreta»

El portaveu d'ERC al congrés avisa per xarxes socials de les conseqüències de fer aquestes acusacions

Actualitzada 20/02/2021 a les 13:27

El portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, ha demanat al Govern d'Espanya no «culpabilitzar» als joves de la violència emprada les últimes quatre nits en els disturbis ocasionats per l'ingrés a la presó del raper Pablo Hasel, i ha afirmat que fer-ho condueix a donar vots a la ultradreta.En un missatge en les xarxes socials, el dirigent republicà argumenta que «si culpabilitzar als joves de l'expansió del virus va ser una salvatjada, culpabilitzar-los de la violència als carrers és una temeritat».«Si aquest Govern el fa -adverteix Rufián- li regalarà tota una generació a la desafecció, a l'abstenció i a la ultradreta. Per aquest ordre».