Milers de persones es manifesten al centre de Barcelona en contra de l'empresonament de Hasel

La cinquena nit consecutiva de protestes comença a Plaça Universitat

Actualitzada 20/02/2021 a les 20:18

Unes 6.000 persones, segons fonts municipals, es manifesten aquest dissabte pel centre de Barcelona en contra de l'empresonament del raper Pablo Hasel, en una de les protestes més multitudinàries dels últims dies. La d'aquest vespre ha començat a Plaça Universitat, on han arribat columnes de manifestants des de diversos barris de la ciutat. Des d'allà, els manifestants es mouen cap a Plaça de Catalunya i la zona d'Urquinaona. Els participants a la protesta criden consignes a favor de la llibertat de Hasel, o lemes com 'Els carrers seran sempre nostres'.Diverses botigues i bancs del centre s'han protegit per evitar destrosses en cas de disturbis, i l'Ajuntament ha retirat més de 544 contenidors perquè no siguin incendiats o utilitzats com a barricades.