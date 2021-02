Llibertat provisional per a 3 dels detinguts en els altercats a Barcelona i Girona

Els joves tenen causes obertes per atentat a l'autoritat, desordre públic i lesions lleus entre d'altres

Actualitzada 20/02/2021 a les 17:39

Tres dels quatre detinguts durant els altercats registrats anit a Barcelona i Girona per l'empresonament del raper Pablo Hasel han quedat aquest dissabte en llibertat amb càrrecs, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).El jutjat d'instrucció 2 de Girona en funcions de guàrdia ha rebut aquest matí als dos joves detinguts en aquesta ciutat i els ha deixat a tots dos en llibertat provisional, a un d'ells amb la mesura cautelar de compareixença periòdica en el jutjat.Els dos joves van ser detinguts ahir en la zona de la Copa de Girona per suposadament participar en els altercats registrats a la ciutat en el marc de les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél.Un dels joves té la causa oberta per atemptat a agents de l'autoritat i lesions lleus i la jutge li ha deixat en llibertat provisional a la disposició de l'autoritat judicial.L'altre detingut té la causa oberta per atemptat a l'autoritat, desordres públics, lesions lleus i danys lleus i la jutge li ha deixat també en llibertat provisional, però en aquest cas amb la mesura cautelar de compareixença periòdica cada 15 dies davant l'autoritat judicial.Per part seva, el jutjat de guàrdia de Barcelona ha deixat en llibertat a un dels dos detinguts anit en la capital amb l'obligació de comparèixer cada quinze dies davant el jutge.En aquest cas, el detingut té una causa oberta per desordres públics, atemptat a l'autoritat i resistència.