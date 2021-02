Les morts de persones que viuen en residències baixen del 40% del total a menys del 15% per les vacunes

El BIOCOMSC observa una caiguda en picat de l'impacte de la covid-19 en els centres geriàtrics a mitjan gener

Les morts de persones que viuen en residències a causa de la covid-19 han passat del 40% aproximadament del total de defuncions a Catalunya a menys del 15%. Així ho ha explicat la investigadora del grup BIOCOMSC de la UPC Clara Prats a RAC1 sobre un dels informes que han elaborat per a la Comissió Europea. «Veiem que la vacunació està sent efectiva i que, en aquests entorns on s'ha patit tantíssim, estan arribant les bones notícies», ha afirmat. Prats ha assenyalat que la caiguda en picat de les hospitalitzacions, primer, i de la mortalitat, després, va començar a veure's cap al 20 de gener, quan el 70% dels residents havia rebut la primera dosi de la vacuna, ja que és un nombre «prou gran» per als efectes poblacionals.