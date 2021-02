Interior convoca per diumenge una reunió amb els sindicats de Mossos després de la petició dels representants sindicals

La trobada arriba en ple debat sobre l'actuació del cos en les protestes contra l'empresonament de Hasel

La conselleria d'Interior ha convocat per aquest diumenge una trobada amb els sindicats de Mossos d'Esquadra, que han demanat reunir-se de forma «urgent» amb el conseller Miquel Sàmper per abordar la «greu situació generada en les darreres jornades a propòsit dels desordres públics i les crítiques» al cos.La trobada es farà en ple debat sobre l'actuació del cos en les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasel, i després que Sàmper demanés una revisió «urgent» del model d'ordre públic a Catalunya. Els propis sindicats han avisat que el col·lectiu de mossos està «molt crispat» per les crítiques.