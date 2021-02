Vilaret diu que si cal caldrà «depurar responsabilitats» i reclama un nou govern per «adaptar el model policial»

Esquerra Republicana ha reclamat aquest dissabte a Interior una «investigació àgil i diligent» per aclarir si hi ha hagut casos de «males pràctiques» en el cos dels Mossos d'Esquadra en les actuacions policials per les mobilitzacions en suport a Pablo Hasel. En un comunicat, la vicesecretària general de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva d'ERC, Marta Vilaret, defensa que en cas que no s'hagin seguit els protocols o no s'hagi actuat amb proporcionalitat caldrà «depurar responsabilitats per no posar en dubte la professionalitat de tot un cos». «El dret a manifestació s'ha de garantir sempre», diu Vilaret, que també veu urgent la formació d'un nou govern per «adaptar el model policial».