Els Mossos detenen un home per assaltar i robar la bossa de mà d'una dona amb 400.000 euros en joies

Segons ha explicat la policia catalana en un comunicat, el modus operandi de la banda consisteix en distreure les víctimes i treure'ls els efectes personals. A les àrees de servei, un membre distreu la víctima, l'altre aprofita que el cotxe no està tancat amb clau per obrir les portes posteriors i robar la bossa de mà o els efectes personals i el tercer espera amb el cotxe en marxa a una distància prudencial per marxar ràpidament amb el botí.Habitualment, aquest tipus de robatoris són sense violència, però el cas de la dona de l'àrea de servei Montseny Sud de l'AP-7 sí que ho va ser.Els investigadors dels Mossos han pogut demostrar que el detingut va iniciar fins a 11 contactes a Catalunya i altres països d'Europa per intentar col·locar el botí robat a la dona, i fins i tot va aconseguir vendre alguna de les peces a Alemanya. De fet, s'ha pogut identificar una persona aliena al robatori que va ajudar-lo a vendre les joies.La detenció de l'home es va fer el 16 de febrer en un hotel de Barcelona on residia habitualment, i que pagava mensualment a través de diverses persones del seu entorn per passar desapercebut. A més, combinava estades a la capital catalana amb temporades a Madrid.