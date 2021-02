El PSC-Units demana al Govern suport «explícit» als Mossos: «En aquest moment l'últim que toca és qüestionar la policia»

Espadaler condemna la violència de «vàndals» i «energúmens» que «en res ajuden la defensa de la llibertat d'expressió»

Actualitzada 20/02/2021 a les 17:48

El diputat del grup Socialistes-Units per Avançar Ramon Espadaler ha demanat aquest dissabte al Govern que doni «empara» i «suport explícit» als Mossos d'Esquadra, així com al conjunt de policies locals i servidors públics, com Bombers i serveis de neteja. «Els Mossos d'Esquadra necessiten tenir el Govern al costat i això no ho veiem així», ha afirmat en una atenció als mitjans de comunicació després de quatre nits de protestes a Catalunya per l'empresonament del raper Pablo Hasel, que han acabat amb disturbis en diverses ciutats. «En aquest moment l'última cosa que toca és qüestionar la policia», ha afegit Espadaler, que ha condemnat la violència de «vàndals» i «energúmens que en res ajuden en la defensa de la llibertat d'expressió».