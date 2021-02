El DOGC publica la pròrroga de les restriccions i autoritza les activitats extraescolars infantils a partir de dilluns

La resolució publicada al DOGC d'aquest dissabte recull que la pressió assistencial és «encara molt alta» i que, aquest nivell d'ocupació, «combinat amb la presència de la variant britànica més infectiva que pot revertir a l'alça la corba, aconsella mantenir aquelles mesures que tenen per finalitat limitar la mobilitat i la interacció social per reduir el nivell de contagis». Els responsable sanitaris van afirmar aquest divendres que necessitaven set dies més per veure si l'evolució epidemiològica continuava de baixada o s'estancava i decidir si relaxar algunes mesures més o no.Les activitats extraescolars i de lleure que es podran reprendre a partir de dilluns s'hauran de fer amb un màxim de sis infants o seguint els aforaments marcats i les mesures que determinen els plans sectorials. Entre les mesures vigents actualment, hi ha el confinament comarcal; l'obertura per franges de la restauració en el mateix establiment -de les 7:30 h a les 10:30 h i de les 13:00 h a les 16:30 h- i l'obertura de dilluns a divendres del petit comerç no essencial, mentre es mantenen tancats els centres i galeries comercials.