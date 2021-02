Cornellà (CUP-Girona): «El cos de Mossos d'Esquadra té un problema molt greu que es diu BRIMO»

El diputat electe de la CUP per Girona denuncia que un agent li va pegar de forma «agressiva i violenta»

Actualitzada 20/02/2021 a les 18:59

El diputat electe de la CUP per Girona i alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha assegurat aquest dissabte que els Mossos d'Esquadra tenen un problema «molt greu» assenyalant directament la Brigada Mòbil del cos (BRIMO). Així s'ha expressat després de resultar ferit per un agent durant la manifestació d'ahir en contra de l'empresonament de Pablo Hasel a la capital gironina. Cornellà ha explicat que li va pegar a les cames i al cap de forma «agressiva i violenta» mentre ell estava demanant que no fessin mal a un jove que estava detenint la policia.Unes 300 persones han participat en una concentració de suport que s'ha fet a Celrà (Gironès) aquesta tarda amb l'objectiu de denunciar els fets i aclarir les circumstàncies de l'agressió.