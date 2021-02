Colau reclama «reobrir» el debat al Parlament sobre «la possible prohibició o limitació» de les bales de foam

«No és normal que algú, per manifestar-se, pugui perdre la visió d'un ull», lamenta l'alcaldessa de Barcelona

Actualitzada 20/02/2021 a les 12:54

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat aquest dissabte «reobrir» el debat al Parlament sobre «la possible prohibició o limitació» de l'ús dels projectils de foam per part dels Mossos. En una atenció a mitjans, Colau ha dit que «el més greu» que ha passat aquesta setmana durant les manifestacions a Barcelona és que una jove hagi perdut un ull.«No és normal que algú, per manifestar-se, pugui perdre la visió d'un ull», ha afirmat. Colau ha explicat que l'operatiu de seguretat de cada nit de manifestació a Barcelona és responsabilitat dels Mossos i ha remarcat que la Guàrdia Urbana només actua per qüestions de trànsit o, si és el cas, per «protegir» les seves dependències, com divendres a Ciutat Vella.