Botigues i bancs tapiats al centre de Barcelona per evitar destrosses durant les protestes de dissabte

L'Ajuntament ha retirat més de 544 contenidors de la ciutat per indicació dels Mossos

Actualitzada 20/02/2021 a les 19:20

Algunes botigues i entitats bancàries del centre de Barcelona han protegit aquest dissabte els seus vidres per evitar destrosses durant les protestes convocades en contra de l'empresonament de Pablo Hasel. A més, l'Ajuntament de Barcelona ha retirat contenidors, a petició dels Mossos d'Esquadra, per evitar que es facin servir com a barricades o que s'encenguin amb foc. Fonts municipals han indicat que, des de dimarts, s'han retirat 544 contenidors a tota la ciutat.En alguns portals, hi ha cartells informatius de l'Ajuntament que informen de la retirada provisional dels contenidors d'escombraries i reciclatge per les protestes. La manifestació d'aquest dissabte comença a Plaça Universitat.