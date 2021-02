PSC i comuns es troben per a negociar després del 14-F i s'emplacen a tornar-se a reunir

A la trobada també han parlat de com afrontar la presència de Vox a la cambra. Segons els comuns, han abordat la necessitat d'una estratègia conjunta de totes les forces per aïllar l'extrema dreta i impedir que accedeixin a càrrecs institucionals com la mesa del Parlament o la presidència de les comissions.Els socialistes han remarcat «el bon clima i la bona entesa» entre les dues formacions polítiques, reunides al Parlament. Per la seva part, han manifestat la seva voluntat per arribar a un acord que permeti un govern progressista a Catalunya presidit per Salvador Illa. En canvi, els comuns assenyalen que han traslladat la seva voluntat de «conformar un govern progressista».Les dues formacions s'han emplaçat a mantenir una nova reunió en els pròxims dies.