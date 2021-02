Les agències de viatge reclamen ajuts directes per aconseguir liquiditat i evitar el tancament

Actualitzada 19/02/2021 a les 08:29

L'Associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades (Acave) ha reclamat ajuts directes per al sector per superar la crisi de la pandèmia de la covid-19, a banda d'un fons de reemborsament dels bons de viatges combinats per dotar els negocis de liquiditat i evitar que tanquin. L'entitat ho fa després que el Congrés de Diputats hagi desestimat l'aprovació d'una proposició no de llei per rescatar les agències, «tot i ser un dels col·lectius més afectats per la crisi» i ser «un dels motors principals de l'economia». El president d'Acave, Martí Sarrate, ho ha considerat una «molt mala notícia» i ha lamentat la «manca de col·laboració i de suport» dels partits polítics que hi han votat en contra.