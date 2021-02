Actualitzada 19/02/2021 a les 13:07

La FECASARM impugnarà als tribunals la nova pròrroga de les restriccions al sector de l'oci nocturn i la restauració, en el que serà l'onzena impugnació de l'organització i el vuitè recurs que mantindrà obert contra el Govern per les mesures. Segons la patronal, «el virus no es transmet en funció de l'hora», i caldria que hi hagués hagut una «flexibilització» de les restriccions horàries a la restauració. De fet, FECASARM demanava que, com a mínim, es permetés el servei de sopar en cap de setmana. Dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar resoldre per la via d'urgència una petició de la FECASARM contra les restriccions, i l'organització ja assumeix que no en resoldrà el fons perquè perden vigència dilluns.