La bretxa salarial a Catalunya se situa en el 22,2% l'any 2018

Segons les dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, les diferències salarials s'accentuen amb el pas dels anys. Les dones assoleixen el seu màxim salarial entre els 35 i els 44 anys, mentre que els homes l'aconsegueixen a partir dels 55 anys. La bretxa també es manifesta en tots els nivells formatius, tot i que les diferències més accentuades apareixen entre les persones amb menys estudis. Així, el salari brut mitjà anual de les dones amb educació primària és un 34,7% inferior al dels homes que tenen el mateix nivell d'estudis.Per antiguitat a l'empresa, la bretxa salarial arriba al 24,5% entre les persones que porten entre 11 i 20 anys a la companyia. Pel que fa als grups de persones que fa més de 30 anys que treballen dins la mateixa empresa, les diferències s'expliquen per la menor presència de dones en llocs de més responsabilitat.La bretxa de gènere també és més alta entre els empleats contractats a temps parcial (16,3%) en comparació als que estan a temps complet (14,3%). Quant al tipus de contracte, les dones amb un contracte indefinit cobren un 24,3% menys que els homes. En el cas dels contractes temporals, la bretxa és inferior, concretament del 7,6%.Per sectors d'activitat, la diferència salarial entre homes i dones és del 19,8% a la indústria i del 21,3% als serveis. En paral·lel, l'informe elaborat per Treball assenyala que les dones s'ocupen, en major mesura, en sector de menys nivell retributiu. És el cas del comerç al detall, on el personal femení representa un 67,5%, o de les activitats administratives i serveis auxiliats, on les dones representen el 53,3%.Per altra banda, la bretxa és més alta en empreses petites de menys de 10 treballadors (38,5%), mentre que en les companyies de 500 o més empleats se situa en el 25,4%. Pel que fa a la titularitat de les empreses, la bretxa salarial és menor quan el control és públic (10,8%) que quan és privat (26,2%).