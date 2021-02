L'ANC convoca una concentració per emplaçar a fer un govern independentista «fort»

Paluzie ha assegurat que els electes escollits el 14-F han d'actuar amb «coresponsabilitat» i seguir la voluntat dels electors impulsant un govern independentista que faci front als atacs «continuats» de l'Estat a través de la justícia, la política i l'economia.La líder de l'ANC ha criticat que l'Estat és «demofòbic» i que «reprimeix» a la població. Ha reconegut que ERC, Junts i la CUP tenen estratègies «diferents» sobre com aconseguir la independència i la via unilateral, però ha apuntat que cal que es posin d'acord per fer possible l'objectiu comú de la independència.Paluzie ha dit que després del 14-F existeix una «gran oportunitat» i que hi ha una majoria «legitimada» al Parlament en escons i vots per continuar el procés cap a la independència. A banda de la concentració que impulsen per diumenge 28 de febrer, Paluzie ha dit que l'ANC donarà suport a altres marxes que es convoquin, en referència a les de suport al raper Pablo Hasel i a la vaga d'estudiants.Per la seva banda, el vicepresident de l'ANC, David Fernández, ha explicat les prioritats d'actuació que defensa l'ANC pels partits independentistes. Fernández ha apostat per un govern independentista i un bloc independentista al Parlament que treballin per fer la independència i una cambra catalana que exerceixi la sobirania per sobre de les «imposicions» del sistema judicial espanyol.Fernández ha apostat per actualitzar el llibre blanc de la transició nacional per incloure-hi l'escenari post 1-O i aprofundir en les relacions en els territoris de parla catalana. També ha afirmat que cal garantir el pagament d'impostos de l'Estat a l'Agència Tributària de Catalunya i fer un consum sobirà amb criteris de proximitat i desvinculació dels grans oligopolis.Des de l'ANC han parlat d'impulsar la sobirania energètica renovable, desplegar la fibra òptica pública, un pacte nacional per la llengua amb una aposta per refundar els mitjans públics, reorganitzar el cos dels Mossos, internacionalitzar el conflicte des de les institucions catalans i un pla nacional contra la covid-19 actuant amb la mentalitat d'un Estat.