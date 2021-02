De moment, les mesures s'allargaran una setmana més fins el 28 de febrer

Actualitzada 19/02/2021 a les 12:15

«Necessitem set dies més»

El Procicat ha decidit mantenir set dies més la totalitat de les restriccions fins ara vigents, però sí que ha aprovat una certa flexibilització d'algunes mesures que afecten els més petits. Així, s'autoritzen les activitats extraescolars de tot tipus i l'esport escolar, així com les activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants d'Educació Infantil i Primària. També s'equipara l'esport federat i els consells esportius pel que fa a poder entrenar amb més de sis persones i participar en les competicions permeses. El Govern ha decidit no alleugerir les restriccions en constatar una tendència a l'aplanament de la corba epidèmica, fins i tot amb un mínim repunt en alguns indicadors, com ara l'Rt.El Govern ha preferit mantenir una actitud de prudència per «l'aparent canvi de tendència ocorregut» els últims dies, que s'ha traduït, per exemple, amb una pujada de l'Rt. Es monitoritzaran les dades dels propers dies abans de prendre noves decisions.A més, des de l'executiu recorden que la pressió assistencial és encara molt alta. Això, sumat a la presència creixent de la variant britànica, fa que s'hagi optat pel manteniment de les restriccions per tal de limitar la mobilitat i la interacció social i continuar reduint el nivell de contagis.Entre els petits canvis adoptats aquest divendres hi ha la inclusió del circ com a esdeveniment cultural per no generar confusions. La situació d'aquest sector, doncs, no canvia perquè ja estava autoritzat.El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, han afirmat que la situació epidemiològica a Catalunya es troba en un moment «d'estancament» després de la millora «lenta» dels indicadors de la pandèmia. «Encara no hem arribat al nivell òptim, per això cal evitar sigui com sigui el repunt de contagis, sobretot davant la incertesa per les noves variants del virus», ha destacat Aragonès.El vicepresident ha fet una crida a no «abaixar la guàrdia»: «Cada onada l'anem superant amb menys temps però el virus continua fent estralls». Aragonès ha subratllat que el virus continua sent «fort i amb capacitat d'expansió» i apunta que si no es contenen els contagis podria posar «el sistema sanitari en un compromís». «Hem de ser extremadament prudents i responsables», ha afegit el vicepresident que no s'ha de «relaxar-se ni un instant» fins que la campanya de vacunació permeti deixar la pandèmia enrere.En la mateixa línia, la consellera de Salut ha destacat que la pròrroga de les mesures és perquè «es necessita una setmana més per veure l'evolució del virus i l'impacte de les noves variants»: «Hem de veure si provoquen un canvi en la tendència». Vergés ha recordat que la situació assistencial continua sent «complicada» amb més de 600 persones ingressades a les UCI i més de 2.000 hospitalitzats.«Són xifres elevades que ens fan tenir molt prudència, ens hem donat set dies més per acabar de veure si la tendència és d'estancament o de baixada, per això ara fem aquesta pròrroga amb aquestes adaptacions en certes activitats per intentar donar aire a la nostra societat, que està patint més enllà de l'emergència sanitària la crisi social, econòmica també emocional», ha conclòs Vergés.