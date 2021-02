El director general de Participació Ciutadana assegura que «pagarem molt car» la celebració de les eleccions

A parer del director general de Participació, celebrar les eleccions el 14 de febrer ha provat, d'una banda, que des d'un punt de vista organitzatiu els comicis es podien fer, i de l'altra, que tenint en compte l'abstenció, la dificultat per constituir meses o «el forat pressupostari» de «cinc, sis, set milions d'euros que no feia falta gastar-se de més» pels extres de seguretat policial i sanitària, hauria estat millor fer-les a finals de maig, com havien acordat tots els partits en una decisió que va tombar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.Peña-López també considera que l'estratègia de fer tests d'antígens als membres de les meses ha estat «un altre petit fracàs per forçar les eleccions ewl 14-F». De les 80.000 previstes se'n van acabar fent «una mica més de la meitat», a costa de tensar el sistema sanitari «d'una manera bestial». Al seu parer, pel maig «no hi hauria hagut tots aquests problemes».Per tot plegat considera que les eleccions «es van poder fer, van ser segures i legítimes» però també que «el disbarat de forçar-les ara el pagarem molt car». I afegeix, taxatiu: «A mi m'agrada dir que no podem repetir les eleccions d'aquí a tres mesos -si no hi ha una investidura- perquè el sistema no dona per més. El cost psicològic de l'Administració és massa alt».No només això, també opina que l'abstenció seria «catastròfica, més alta que ara». En els comicis del 14-F hi ha hagut una abstenció del 46%, una xifra històrica.