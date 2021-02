Amnistia Internacional i Irídia es reuneixen amb Interior i Mossos per parlar sobre les actuacions d'ordre públic

Les entitats valoren positivament la interlocució per garantir mecanismes de control de l'ús excessiu de la força

Amnistia Internacional Catalunya i el centre per la defensa dels drets humans Irídia s'han reunit aquest divendres amb la Conselleria d'Interior i els Mossos d'Esquadra per parlar sobre les actuacions policials, eines d'ordre públic com el foam i mecanismes de rendició de comptes dels possibles casos d'ús excessiu de la força. Les dues entitats han valorat positivament la interlocució amb el departament i han assegurat que seguiran treballant «per fer dels drets humans un eix transversal de la tasca de la policia».