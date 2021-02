Una noia ferida amb una bala de foam a les protestes per Hasel a Barcelona perd un ull

El director dels Mossos d'Esquadra ha confirmat que estan investigant els fets

Actualitzada 18/02/2021 a les 08:13

L'organització Irídia ha denunciat que una dona, que va resultar ferida el primer dia de protestes a Barcelona per l'empresonament del raper Pablo Hasel, ha perdut un ull a causa de l'impacte d'una bala de foam de la policia. Per aquest motiu demanen que la gent que hi va ser entre les 20.30 i 20.45 hores a la Via Augusta entre Diagonal i Travessera de Gràcia els enviï imatges per esclarir els fets.Segons ha avançat el 324, la jove serà operada aquest dijous, tot i que no s'han pronunciat sobre si la ferida que ha patit és compatible amb una bala de foam com les que utilitzen els antiavalots dels Mossos d'Esquadra.

El director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, en declaracions a Catalunya Ràdio, va explicar que estan investigant els fets.



Irídia ha denunciat que les bales de foam poden provocar lesions com la que ha patit aquesta dona i recorden que el Departament d'Interior no ha fet pública la instrucció d'ús de les llançadores que disparen aquests projectils. L'any 2013 el govern va prohibir l'ús de bales de goma després de múltiples denúncies de la societat civil.