Un ferit menys greu i set de lleus en els aldarulls a Barcelona i a Lleida

Actualitzada 18/02/2021 a les 07:28

Una persona ha resultat ferida menys greu i set més han estat ferits lleus en els aldarulls que hi ha hagut a Barcelona i a Lleida en la segona nit de protestes per l'empresonament de Pablo Hasel, segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A Barcelona s'han fet set assistències, una la de la persona ferida menys greu. Dos dels atesos han estat traslladats a un centre hospitalari. A Lleida s'ha fet una assistència, també per lesions lleus. Les vuit persones han resultat ferides en el marc de les protestes que han comportat atacs a establiments comercials i vehicles, barricades o crema de contenidors. Els Mossos han repel·lit els atacs contra les línies policials amb bales de foam, càrregues i amb les furgonetes.